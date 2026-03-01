3月1日、明治安田J1百年構想リーグEAST第4節の川崎フロンターレ対水戸ホーリーホックの試合がUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで行われた。7分最初のチャンスは川崎に。右サイドで紺野がボールを受けカットインからシュート。これはディフェンスのブロックに阻まれるも、こぼれ球が脇坂の下へ。脇坂は後ろからきたボールをダイレクトシュートで狙うもギリギリ枠を捉えることはできず。アウェイの水戸はロングボールを織り交ぜ