プレミアリーグ第28節リーズ対マンチェスター・シティの一戦が行われ、0-1でアウェイチームが白星を挙げた。シティはこれでリーグ4連勝、首位アーセナルとの勝ち点差を2ポイントにまで縮めた。アウェイで勝利を収めたシティだが、このゲームでは試合前にアクシデントに見舞われた。それがエースであるアーリング・ハーランドの負傷だ。リーズ戦2日前のトレーニングで怪我を負い、当日はメンバー外となった。幸い怪我は軽く、ミッド