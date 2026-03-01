◆オープン戦ソフトバンク６―１０西武（１日、アイビースタジアム）ソフトバンクのドラフト３位・鈴木豪太投手＝大商大＝と、同２位・稲川竜汰投手＝九州共立大＝が８回、９回をリレーした。まず８回のマウンドに立ったのは鈴木豪。先頭の是沢に内野安打、続く滝沢に四球で無死一、二塁のピンチを背負った。それでも秋山を二ゴロ、蛭間を球威抜群の直球で空振り三振に。２死二、三塁まで踏ん張ったが、長谷川にフルカウント