アメリカとイスラエルによる攻撃で最高指導者ハメネイ師が殺害されたことを受けて、イラン側は大規模な報復攻撃を宣言しました。攻撃の応酬は2日目に入り、被害が拡大しています。最高指導者ハメネイ師の殺害を受けて、イランの精鋭部隊「革命防衛隊」は「イラン史上最も強烈な軍事作戦を始める」と報復を宣言しました。1日も攻撃の応酬は続いていて、イランのテヘランでは攻撃によるとみられる黒煙があがりました。一方、カタール