演歌歌手の青山新が１日、千葉・浦安市文化会館大ホールでは３度目となる単独公演を開催。１８日に発売しオリコン週間演歌歌謡ランキングで首位を獲得した最新曲「十三ヶ月」や五木ひろしの「細雪」など２時間で２０曲を熱唱した。幕があがりスポットが照らされるなか、アカペラで歌い上げると万雷の歓声が響いた。４作目のシングル曲「女のはじまり」で開幕。訪れた１１００人の観客に「ただいま！」と声をかけると、「おかえ