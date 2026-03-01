俳優・歌手の木村拓哉（53）が3月1日、都内で行われた映画『教場 Requiem』の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。【写真】木村拓哉、綱啓永、齊藤京子、倉悠貴と豪華キャストが集結したイベント舞台あいさつには、風間公親役の木村をはじめ、今作で風間と対峙することになる第205期生を演じる、綱啓永（27）、齊藤京子（28）、倉悠貴（26）のほか、中江功監督が登壇した。先月20日に封切りとなった本作。昨日2月28日までの公