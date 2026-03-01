◇オープン戦広島0―1楽天（2026年3月1日倉敷）広島の新助っ人フレディ・ターノック投手（27）が楽天戦に先発。4回を4安打4奪三振で1失点の好投を披露した。無四球と制球も安定し、身長1メートル93の長身右腕は「四球を出さないという目標を達成できた。真っすぐも力強い球がいっている」と振り返った。4回には3番・ボイトを150キロの直球で、4番・浅村をスライダーで空振り三振。先発ローテーション入りへ前進する好