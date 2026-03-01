俳優の坂東龍汰が、３歳の時に亡くなった母親との別れについて語った。２月２８日の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜・後１１時）に出演し、父・剛（たけし）さんと米ニューヨークを訪れた様子が放送された。「実は僕、生まれがニューヨークで。２歳くらいまでしかいなかったので、２６年ぶりくらい。記憶がないので、ほぼ初めてに等しいです」。ＮＹで生まれ、２歳を前に北海道に家族で移住したそうだ。坂東は「最強