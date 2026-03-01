イランのタスニム通信は２月２８日夜、エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡が封鎖されたと報じた。イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」が付近の船舶に航行の禁止を伝えたとしており、日本の海運大手や世界の石油メジャーが航行を停止した。日本は輸入原油の９割以上を中東地域に依存しており、長期化すれば安定供給への影響が懸念される。日本郵船と商船三井、川崎汽船の３社は１日までに、ホルムズ海峡の航行を停止した。