ボートレース浜名湖で１日、昨年３月１日に急逝した高塚清一さんを偲ぶトークショーが行われた。日高逸子さん、高塚さんの後輩となる静岡支部の黒田誠司、静岡支部ＯＢの３人が出演。その人柄、功績を振り返った。妥協のない仕事ぶりに定評があった高塚さん。日高さんは「最終日の前半レースで１着になったのに、そこからまたペラを叩きにいくんですよ。普通なら１着を取った時点で後半もこのまま…ってなるんですけど、高塚