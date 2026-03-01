高い表現力と抜群のビジュアルを備え、3作連続ミリオンヒット記録を打ち立てた韓国のボーイズグループ、RIIZEが満を持してananに初登場！ 煌めきとともに等身大の彼らを感じる、クロストークをお届けします。── 今月21日から初の東京ドーム3DAYS公演が始まります。初めて公演の話を聞いた時、どう思いましたか？ウォンビン「僕たちが東京ドームだって!? ウソだろ？」とメンバー同士、顔を見合わせたよね。アントン僕たちにと