2月28日午前、北安曇郡白馬村でスノーモービルが横転する事故があり、乗っていたオーストラリア国籍の8歳の女の子が死亡しました。事故があったのは白馬村北城です。2月28日午前11時前、「スノーモービルが横転して8歳の女の子が頭を打って出血している」などと消防に通報がありました。警察によりますと、オーストラリア国籍の38歳の女性が運転するスノーモービルがのり面に乗り