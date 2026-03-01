ブレイキンの全日本選手権最終日は1日、東京・代々木第二体育館で行われ、決勝の男子は2024年パリ五輪代表で昨年12月の世界選手権を初制覇した半井重幸（ダンサー名・SHIGEKIX、第一生命保険）が菱川一心（ISSIN）を下して2大会連続5度目の優勝を果たした。女子は半井の姉、半井彩弥（AYANE）がパリ五輪代表の福島あゆみ（AYUMI）に勝ち、2大会連続3度目の頂点。9月開幕の愛知・名古屋アジア大会代表に新たに菱川と半井彩が決