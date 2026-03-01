演歌歌手青山新（25）が1日、地元千葉・浦安市文化会館大ホールで、「青山新コンサート2026黎明〜ただいま！おかえり！〜」を開催した。デビュー7年目を迎え勢いに乗る。2月18日に発売した新曲「十三ヶ月」はオリコン週間演歌歌謡ランキングで首位を獲得。同22日放送のフジテレビ系人気番組「千鳥の鬼連チャン」（日曜午後7時）にも出演した。この日、1100席のチケットは完売。スポットライトの中、オープニング曲として、アカペラ