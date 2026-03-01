「1億円を貯める人」と聞くと、細かくお金の計算をして無駄を徹底的に省くような、効率重視の人物を思い浮かべるかもしれません。でも実際にお会いしたある資産家の方は、むしろその逆のような、ゆったりとした余裕を感じさせる方でした。やりとりは必要最低限で済ませられる場面でも、さりげない工夫や気遣いを欠かさない。その姿勢には、確かな「自分軸」が感じられました。今回は、そんな1億円を築く人のこだわりについてご紹介