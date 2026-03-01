千葉県の銚子駅から外川駅を結ぶ、レトロな風情のローカル私鉄・銚子電鉄公式X（旧Twitter）アカウントは2月28日、投稿を更新。38年間勤務の駅員の退職を報告しました。【写真】銚子電鉄、「本日付で退職します」「銚子の母、ありがとうございます」同アカウントは「銚子電鉄・犬吠駅で38年間勤務した門崎駅員が、本日付で退職します」と、1枚の写真を投稿。淡いイエローのスーツ姿でフレッシュな雰囲気の門崎駅員と花束を持ってほ