美容・コスメ系の人気YouTuberのこばしり。さんが、27日に発売された「ヤングアニマル」（白泉社）5号の表紙と巻頭グラビアに初登場しました。【写真】巻末グラビアの穂波あみさん。色白ボディを包む純白ランジェリー姿は必見表紙では、グリーンのビキニをまとい、美谷間と透き通るような美肌をみせつけるこばしり。さんです。。巻頭グラビアでも、胸元が大きく開いた白いニットを着用。キュートな素顔やふとした瞬間に見せる大人