2026年3月のかに座（蟹座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、かに座の全体運、社交運、恋愛運を占います。かに座（6月22日〜7月22日生まれ）未来をアップデート前提を変えてみて・全体運視野が広がり、新しい価値観に目覚めそう。これまでの望みがささやかで、小さな世界に限定されていたことに気付くでしょう。例えば、「親のそばにいないと」とか、「年収アップが条件」的な大前提を一度外してみて。あ