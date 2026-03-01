立憲民主党佐賀県連は1日、衆院選後初めての常任幹事会を佐賀市内で開き、自民党に完敗し約30年ぶりに旧民主党の流れをくむ県選出国会議員がいない状況に陥った衆院選の敗因を総括した。佐賀1、2区で敗れた原口一博氏と大串博志氏も出席し、政治活動を続ける考えを示した。