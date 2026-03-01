ひな祭りに合わせ、静岡県伊豆の国市の旅館では、ひな人形やひなのつるし飾りが展示され、訪れた人を楽しませています。 【写真を見る】「よく見るとすごくかわいらしくて」ひなのつるし飾りを温泉旅館で展示期間限定で和菓子のサービスも＝静岡・伊豆の国市 伊豆の国市の温泉旅館「おおとり荘」では毎年この時期、ひなのつるし飾りなどを展示しています。 つるし飾りは地元の「大仁女性の会」のメンバーなどが手作