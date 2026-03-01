3月1日は核兵器の廃絶を訴える「ビキニデー」です。静岡県焼津市では水爆実験で被ばくした「第五福竜丸」の乗組員の久保山愛吉さんを追悼する行進が行われました。 【写真を見る】「健全な外交で戦争と核兵器のない世界を」ビキニデーで平和行進アメリカの水爆実験で被ばくした久保山愛吉さんを追悼＝静岡・焼津市 焼津市で行われたビキニデーの行進には静岡県の内外から1000人以上が集まりました。 1954年3