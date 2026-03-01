東京都千代田区の小学館本社小学館は1日、第71回小学館漫画賞の贈賞式を延期すると発表した。同社マンガワン編集部が男性漫画家の性加害を把握していながら、別のペンネームで新連載の原作者に起用していた問題が発覚し、批判の声が上がっていた。贈賞式は3日、東京都内で行われる予定だった。小学館は延期理由を「今回のマンガワン編集部の事案を鑑みた結果」とし「開催直前のお知らせになり大変ご迷惑をおかけしましたことを