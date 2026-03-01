木村拓哉（53）らが1日、都内で映画「教場Requiem」（中江功監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。警察学校の実態をリアルに描いた人作シリーズのの最終章。2月28日までの公開9日間で観客動員92万人、興行収入は12・8億円を突破している。木村が演じた冷酷な教官「風間公親」の魅力について生徒役キャストがそれぞれ分析。倉悠貴（26）が「隙が無いっていうところが一番大きいなと思っていて。僕は別の方から聞いたんです