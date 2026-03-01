俳優の木村拓哉が１日、都内で映画「教場Ｒｅｑｕｉｅｍ」（中江功監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに綱啓永、齊藤京子、倉悠貴らと登壇した。木村主演のフジテレビ系ドラマシリーズの集大成となる劇場版２部作の後編（前編の「Ｒｅｕｎｉｏｎ」はＮｅｔｆｌｉｘで配信中）。観客から監督への質問コーナーでは、木村自ら客席の通路を駆け上がりマイクフォロー。木村が至近距離に来たことで「キャー」と場内が悲鳴に近い歓声