◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節川崎２―２（ＰＫ４―２）水戸（１日・Ｕ等々力）９０分での初勝利を目指した水戸は、２点リードの後半終了間際に立て続けに２点を奪われ、ＰＫ戦の末に敗れて勝ち点１の獲得にとどまった。＊＊＊勝利目前で、Ｊ１の洗礼とも言える失点を重ねた。後半３９分にＰＫを献上し、１点を返されると、チームは同４５分にＤＦダニーロを投入し、５バックに変更。センター