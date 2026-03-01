１日放送の日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）では、ＷＢＣ連覇を狙う侍ジャパンがこの日、名古屋から大阪に移動。京セラＤで練習を行ったことを報じた。フリー打撃が始まると、ドジャース・大谷翔平投手は中堅へ。カブス・鈴木誠也外野手とともに“守備合戦“。フェンス際のフライを軽快にタッチアップ処理の体勢。前方への際どいフライを全力疾走で好捕するなど、リラックスした雰囲気を見せ、