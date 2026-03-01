ヤクルトの青木宣親GM（44）が1日放送のテレビ朝日「『有働Times（タイムズ）』特別編侍ジャパン世界一の歴史秘蔵映像一挙公開！」（後6・04）に出演し、2009年の第2回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での秘話を明かした。2006年の第1回大会で優勝に貢献したイチロー氏だったが、第2回大会では不振に陥った。東京ラウンド3試合で14打数4安打と苦しみ、米国での2次ラウンドはキューバ戦、韓国戦で2試合連続無安