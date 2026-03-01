◇オープン戦DeNA2―9中日（2026年3月1日バンテリンD）27日のヤクルト戦（横浜）で3年連続4度目の開幕投手を務めることが決まっているDeNA・東克樹が、今年初の実戦登板。中日戦に先発し、2回を投げて4安打1奪三振で2失点だった。女房役の山本と話し合い、新たな配球パターンを試すことがテーマだったといい「（2失点で）見栄えは悪いが、収穫はあった。これを続けて開幕に合わせてやっていきたい」と話した。初回2