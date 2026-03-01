将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯（共同通信社主催）5番勝負第3局は1日、新潟市の新潟グランドホテルで指され、挑戦者で後手の増田康宏八段（28）が122手で藤井聡太棋王（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・王将との六冠＝を破り、対戦成績を2勝1敗とし、タイトル奪取に王手をかけた。敗れた藤井棋王は後がなくなった。藤井棋王は1敗もできない「かど番」を迎え、残り2局を全て勝たなければならなくなった。2期連続で棋王挑戦