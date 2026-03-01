将棋の第51期棋王戦5番勝負第3局は1日、新潟市内で指され、後手の挑戦者・増田康宏八段（28）が藤井聡太棋王（23）＝王将含む6冠＝に勝ち、シリーズ成績を2勝1敗として初タイトル奪取に王手をかけた。第4局は15日に栃木県日光市で行われる。藤井が勝てば2勝2敗となって最終第5局（29日＝鳥取市）になだれこむ。藤井の公式戦次局は5日の叡王戦挑戦者決定トーナメント準決勝で、対戦相手は永瀬拓矢九段（33）。8、9日には第75