「国府宮はだか祭」で激しくもみ合う男たち＝1日午後、愛知県稲沢市1250年以上続く神事で、ふんどし姿の男たちが激しくぶつかり合う奇祭「国府宮はだか祭」が1日、愛知県稲沢市の国府宮神社で開かれた。触れると厄が落ちるという「神男」をめがけ1万人が激しくもみ合った。午後5時10分ごろ、くじで今年の神男に選ばれた会社員木村勇樹さん（26）＝同県一宮市＝が参道に現れ、男たちが「わっしょい」とかけ声をあげて殺到し、熱