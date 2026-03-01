静岡県藤枝市産の高級茶「朝比奈手摘み本玉露」のおいしい入れ方を競う大会が２８日、同市役所で開かれた。同玉露のブランド力向上と次世代への承継を目指す市などが開催。県内外の小学生から７０歳代までの約４０人が出場し、同市の小学６年遠藤紗奈さん（１２）が優勝した。同玉露を栽培する同市朝比奈地区は、京都の宇治、福岡の八女と並び、「玉露」の日本三大産地の一つ。日光を遮って２０日程度育てる被覆栽培や、手摘み