リンクをコピーする

【J1百年構想リーグ EAST第4節】(U等々力)川崎F 2-2(PK4-2)水戸<得点者>[川]エリソン(84分)、脇坂泰斗(90分+3)[水]加藤千尋2(45分、45分+4)<警告>[水]山本隼大(9分)、真瀬拓海(30分)、山下優人(77分)主審:椎野大地└川崎Fが粘りのPK戦勝利! 水戸に2点ビハインドも終了間際に脇坂が劇的同点弾