[3.1 J1百年構想EAST第4節 川崎F 2-2(PK4-2) 水戸 U等々力]J1百年構想EASTは1日に第4節を行った。川崎フロンターレと水戸ホーリーホックの対戦は、2-2でPK戦にとなり、川崎Fが4-2で勝利した。前節に初黒星を喫した川崎Fは、前節にPK戦で初勝利を挙げた水戸を迎えた。序盤は川崎Fが攻勢を強め、前半16分には今季初出場のDF佐々木旭がロングボールでチャンスを創出。敵陣近くのMF紺野和也がファーストタッチで相手DFをかわし、左