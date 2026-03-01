中日の今季の開幕投手が柳裕也投手（31）に決まった。2年ぶり2度目の大役で27日の広島戦（マツダ）のマウンドに上がる。バンテリンドームで行のDeNAとのオープン戦後に明らかにした井上監督は「開幕戦でも淡々と投げてくれそうな選手に決めた。彼なりの投球をしてほしい」と期待した。柳は入団10年目。昨季は右肩の不調もあり3勝5敗、防御率3・29に終わった。オフはFA権を行使せず、2億円プラス出来高払いの3年契約で残留し