和歌山県串本町で予定されていた小型ロケット「カイロス3号機」の打ち上げ中止について、実施企業は「風の弱さ」が原因だと説明しました。小型ロケット「カイロス3号機」は、1日午前11時に串本町にある日本初の民間ロケット発射場からの打ち上げを予定していましたが、打ち上げおよそ30分前に中止が発表されました。「悲しい。とにかく悲しい」「残念です。何回でも来ます」その後に行われた記者会見で、実施企業のスペースワンは