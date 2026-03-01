ＤｅＮＡは１日、度会隆輝外野手が３日から２軍に合流すると発表した。プロ３年目の度会は、キャンプインから１軍で調整を続けていたが、オープン戦ではこれまで２試合に出場して３打数無安打。２月２８日に横浜スタジアムで行われたＷＢＣオーストラリア代表との練習試合でも、途中出場で２打数無安打だった。