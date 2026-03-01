Lakiが4月11日(土)より3週連続で新曲を配信リリースすることが決定した。今作はLakiの青春溢れる色鮮やかなポップチューンから、甘くほろ苦いグルーヴィーな一曲まで、日常を塗り替える3つの物語を記した作品となっている。3作目のリリース日にもなっている4月25日(土)からは＜Laki LIVE TOUR 2026 -Ambition＞がスタート。Lakiは新曲3曲を携え東名阪の3都市を回る。■リリース情報■「Starry pop Canvas」4月11日(土)配信リリース