春に向けて買い足したいのは、サラッと羽織れる軽めのアウター。プラスワンで着映え感アップが狙える一着があれば、春コーデで活躍してくれるはず。そこで今回は【GU（ジーユー）】のサマ見えパーカをご紹介。参考にしたいおしゃれスタッフさんの着こなしも紹介するので、ぜひ真似してみて。 きれいめにもカジュアルにも着まわしやすい優秀パーカ 【GU】「ユーティリティパ