巨人の横川凱投手（２５）が１日、激戦の先発枠争いを勝ち抜くため、結果第一でアピールすることを誓った。先月２７日の１軍練習試合・韓国ハンファ戦（那覇）が天候不良のため中止。登板機会確保のためこの日から２軍に合流した。２日のＷＢＣチェコ代表戦（サンマリン宮崎）に登板する見込みの左腕は「まずは結果第一。球数も増えてくる中で、一人ひとりの打者に対してしっかり勝負して投げたい」と意気込んだ。キャンプ中