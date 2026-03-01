SCANDALのRINA(Dr,Vo)がソロプロジェクト”Phonia”を始動。3月25日(水)に1stシングル「swan」を配信リリースすることを発表した。新たに公開されたアーティスト写真では、Phoniaが表現するガーリーなだけではない、パンキッシュで翳りのあるアンニュイな世界観を感じ取ることができる。さらに、＜Phonia 1st exhibition「swan」＞の開催も決定。こちらは1stシングル「swan」の世界観から派生させた作品が展示され、ギャラリー内で