巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝が１日、プロ入り後初の春季キャンプを完走した。２月１日から約１か月間、２軍の宮崎キャンプで汗を流した背番号９９。「技術面も精神面もいろいろなところで成長できた。この経験を元に、最初のシーズンを戦っていければ」と、充実した期間を過ごした。連日、全体練習終了後に特守と特打を行い、ユニホームを泥だらけにした。手のひらの皮はめくれ「寝たら朝が来るか