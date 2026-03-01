マルコ・ロイスの契約延長が発表されたメジャーリーグサッカー（MLS）のLAギャラクシーが2月28日、元ドイツ代表MFマルコ・ロイスとの契約延長を発表した。新契約は2027年12月末までとなる。ドイツ・ブンデスリーガのボルシア・ドルトムントなどで活躍してきた36歳のロイスは2024年夏にLAギャラクシーに加入。同年12月にはDF吉田麻也、DF山根視来らと共にMLSカップカップを制し、クラブとして10年ぶりの全米王者となった。加入