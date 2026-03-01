特別大会の第4節が終了した明治安田J1百年構想リーグは3月1日までに、第4節の全10試合が行われた。最新の順位表を受けて、SNSでは「統合すると概ね昨年と同じくらいの順位表」「悪くない眺めだ」など注目を集めている。WESTの上位では、京都サンガF.C.がサンフレッチェ広島に2-1で勝利し、勝ち点9で1位となった。広島は勝ち点8で2位、アビスパ福岡に2-1で勝利したヴィッセル神戸も勝ち点8で3位に位置している。ガンバ大阪は清