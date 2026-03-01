高知県警は3月1日高知市の女性を殺害したとして先月再逮捕した愛媛県の会社員の男を高知地検に送りました。送検されたのは愛媛県四国中央市中之庄町の会社員杉尾頼久容疑者（46歳）です。警察によりますと、杉尾容疑者は2025年9月17日頃から下旬の間に知人の高知市の飲食店従業員大谷せい子さん（当時47歳）を大谷さんが住んでいた集合住宅で首のあたりを刃物で刺して殺害した疑いがもたれています。杉尾容疑者は2メートル四