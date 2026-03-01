「児島キングカップ・Ｇ１」（２日開幕、児島）良機を手に手応えは上々だ。吉田裕平（２９）＝愛知・１１７期・Ａ１＝は２連対率４３％の６５号機をゲットした。「ターンの感じはボチボチで悪くない。足はちょっと分からないけど悪くはないと思う。このまま１回行ってみようかなと思えましたから」と今節のパートナーにまずは及第点を出した。既にＧ１優勝の実績も残し、今年も１月の芦屋周年、２月の東海地区選（とこなめ