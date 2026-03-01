◇NTTラグビーリーグワン1部第9節静岡24―57東京SG（2026年3月1日静岡・ヤマハスタジアム）静岡は、エンジンのかかりが遅く、チームワーストタイの4連敗を喫したが、途中出場選手の躍動が光明となった。後半15分にピッチに立った新人SH細矢聖樹（22）は、密集への素早い寄せと球離れの良さで攻撃を活性化。「テンポを上げることを心掛けました」と出場2戦目で存在感を高めた。後半19分から6試合ぶり出場のFL庄司拓馬（27