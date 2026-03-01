日本政府は１日未明、イラン情勢に関する外相談話を発表し、「イランによる核兵器開発は許されない」と訴えた。トランプ米政権の主張に配慮した内容で、米軍による攻撃については支持も批判もしなかった。高市首相訪米を中旬に控え、日米の結束を優先した。談話は、２月２８日深夜の国家安全保障会議（ＮＳＣ）後に発表された。木原官房長官は記者会見で、軍事攻撃への評価を問われ、「鋭意情報収集している」などと論評を避け