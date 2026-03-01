「児島キングカップ・Ｇ１」（２日開幕、児島）地元勢では村岡賢人（３６）＝岡山・１０５期・Ａ１＝が２連対率トップの２０号機をゲットした。「人によっては伸びる人がいるけど一緒の人が多い」と、数字ほどのインパクトはないようだが、良機であることには違いない。調整を知り尽くす地元水面なら早い仕上げにも期待できる。初日は４、６号艇。他が調整途上の段階なら地の利を生かして外枠克服も十分にあるはずだ。