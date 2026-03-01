NHKは、イランでの情勢変化に伴い、ラジオ国際放送「NHKワールド・ラジオ日本」の現地向け臨時送信を開始した。3月1日午前11時半から放送枠を拡大し、24時間放送する。NHKラジオ第1の内容に加え、国際放送独自の日本語ニュース、外務省の渡航情報を中心とした現地向けの情報を伝える。通常、中東向けには1日あたり6時間放送を行っている。短波放送は日本から直接送信が可能で、茨城県古河市のKDDI八俣送信所から24時間、フランス中